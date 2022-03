Für viele junge Menschen ist der Umzug in eine neue Stadt, sei es für eine Ausbildung oder das Studium, eine Herausforderung: Neue Freunde finden, die eigene Wohnung in Schuss halten und den Alltag meistern – ganz auf sich allein gestellt. Auch Julian Bondarenko erlebte das, als er im Jahr 2020 von Trier nach Koblenz zog, um sein Abitur an der Berufsbildenden Schule in Lahnstein (Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung) zu machen.