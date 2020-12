Koblenz/Kreis MYK

Sexuelle Gewalt an Kindern hat viele Gesichter, auch in Koblenz und in der Region. Öffentlich gewordene Ermittlungen wie von Bergisch Gladbach werfen oft nur ein Schlaglicht auf das, was millionenfach hinter verschlossenen Türen stattfindet. Experten aus Koblenz und dem Kreis MYK sagen, was man tun kann.