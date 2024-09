Plus Koblenz Mint-Ausbildungsberufe und -studienfächer: Uni Koblenz gibt Einblicke i Campus der Universität Koblenz, Symbolbild. Foto: Reinhard Kallenbach Angehende Abiturientinnen der Klassenstufen 11 und 12 sowie Realschülerinnen der Klassen 8 und 9 können von Oktober bis Anfang Juni an der Universität Koblenz im Rahmen des Ada-Lovelace-Projekts Einblicke in Mint-Ausbildungsberufe und -studienfächer gewinnen. Anmeldungen sind vom 9. bis 27. September möglich. Lesezeit: 1 Minute

Mint ist eine Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die angehenden Abiturientinnen besuchen ausgewählte Kooperationsbetriebe und hospitieren einen Arbeitstag lang in Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen. Sie besuchen zudem an der Uni verschiedene Veranstaltungen und erhalten sie Einblicke in das Studienangebot. Sie können sich zudem mit (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen über Karrierewege und ...