Koblenz

Mindestens 100 Euro: Anwohnerparken wird in Koblenz ab März teurer

Das Anwohnerparken in Koblenz wird ab Anfang März 2024 teurer. Diese Entscheidung gab die Verwaltung in der Sitzung des Stadtrats am Freitagnachmittag bekannt. Ein Beschluss des Stadtrats war nicht notwendig.