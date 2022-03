Gegen Zahlung einer hohen Geldauflage ist der Prozess gegen vier Gastronomen am Landgericht Koblenz eingestellt worden. Damit endet ein Mammutverfahren, das vor zehn Jahren mit einer Razzia in mehreren Restaurants und Wohnungen begonnen hatte und mehr als fünf Jahre an Ermittlungen vonseiten der Steuerfahndung nach sich zog.