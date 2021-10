Ein zukunftsweisendes Projekt entsteht auf dem Sternburg-Gelände an der Bundesstraße und Mosel in Löf. Das örtliche Familienunternehmen Moselmetzger Hünten erwarb jetzt das Areal von der Gemeinde und investiert in ein attraktives Bauvorhaben. Auf dem bisher als Parkfläche genutzten geschichtsträchtigen Gelände entsteht ein Metzgereifachgeschäft mit Vermarktungsflächen für regionale Lebensmittel.