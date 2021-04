Die Ardagh Group erweitert ihr Werk in Weißenthurm, dies teilt die Verbandsgemeinde Weißenthurm mit. „Der globale Anbieter marktführender Metall- und Glasverpackungen will damit die Produktionskapazitäten in der Rheinstadt erhöhen und zusätzlich zu Weißblech- auch Aluminiumdosen herstellen“, heißt es in der Mitteilung. Hierzu will der Verpackungshersteller Millionen investieren, zudem sollen rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze am Standort in der Stadt entstehen.