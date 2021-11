Das Freizeitbad Tauris in Mülheim-Kärlich wird für 17,2 Millionen Euro generalsaniert. Der gesamte Betrag abzüglich eines Bundeszuschusses in Höhe von 2,5 Millionen Euro soll fremdfinanziert werden. Den Grundsatzbeschluss fasste der Stadtrat Mülheim-Kärlich am vorvergangenen Donnerstag mit deutlicher Mehrheit (die RZ berichtete). Besonders für die Saunagänger soll es nach der Sanierung komfortabler werden.