Koblenz

Die Schmidtenhöhe ist ein beliebtes Ausflugsziel in Koblenz – und kann mitunter zum gefährlichen Terrain werden, wenn Spaziergänger sich nicht an die Zugangszeiten halten. Der militärische Übungsplatz ist unter der Woche für Zivilisten geschlossen, weil Soldaten dann im Gelände üben. Doch das Zutrittsverbot scheint viele nicht zu interessieren, einige Besucher haben die Hinweisschilder an den Hauptzugänger vielleicht nie aufmerksam gelesen oder gelangen über Wege dorthin, an denen keine Hinweise zu Öffnungszeiten stehen.