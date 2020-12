Koblenz

Um es ins Guinnessbuch der Rekorde zu schaffen, muss man bekanntlich schon etwas Verrücktes anstellen. So wie Mikhail Piolunkovskii am Donnerstag. Auf dem Parkplatz vor dem Trampolinpark Salto in Metternich schnallte sich der 31-Jährige Sprungstelzen um die Beine und legte so 29 Rückwärtssalti auf den Asphalt. Den bisherigen Weltrekord hat er um drei Sprünge überboten, sein persönliches Ziel aber trotzdem verfehlt – weil er sich verzählt hat.