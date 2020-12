Koblenz

Arbeit und Ausbildung gelten als Königsweg für eine gelungene Integration von Migranten in die Gesellschaft. Auf Einladung des Lotsenhauses für Flüchtlinge sprach Aladin El-Mafaalani, Professor für Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Migration an der Universität Osnabrück, nun in der Aula der Carl-Benz-Schule vor rund 200 Arbeitsvermittlern, Mitarbeitern der Koblenzer Stadt- und Mayen-Koblenzer Kreisverwaltung sowie Pädagogen zum Thema „Migration und Integration“.