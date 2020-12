Koblenz

Weiße Weihnacht: Egal wie alt man ist, den Traum von dicken Schneeflocken, die am Heiligabend vom Himmel fallen, hat fast jeder. In den letzten Jahren war das aber eben wirklich nur ein Wunschdenken, denn das letzte Mal, dass es an Weihnachten in Koblenz geschneit hat, war im Jahr 2020. Kinder kennen weiße Weihnacht also nur aus dem Fernsehen. Oder aus Liedern. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Wie hoch stehen die Chancen auf Schnee an Weihnachten in Koblenz?