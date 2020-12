Koblenz

Am bisher heißesten Tag des Jahres, am vergangenen Freitag, ist in Koblenz eine Temperatur von 36,0 Grad gemessen worden. In Andernach kletterte das Thermometer sogar auf 36,9 Grad. Den Spitzenwert im Land ermittelte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Trier mit 38,4 Grad. Die Asphalttemperatur lag in Koblenz bei maximal 64,8 Grad, in Andernach betrug sie 61,0 Grad.