Koblenz

Viele haben noch allerbeste – oder besser gesagt allerschlimmste – Erinnerungen an das Frühjahr 2019. Da mussten quasi holterdiepolter zwei Spuren der Pfaffendorfer Brücke gesperrt werden, weil die Schäden auf der Brücke erheblich schlimmer waren, als man bis dahin angenommen hatte. Da zeitgleich auch an der Autobahnbrücke und an der Südtangente Sanierungsarbeiten liefen, kam es morgens und nachmittags zu teils erheblichen Staus. Wer konnte, mied die Fahrt über den Rhein.