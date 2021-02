Zu einer Messerattacke ist es am Dienstag, 18 Uhr, in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich gekommen. Bei dieser attackierte ein 65-Jähriger eine 61-Jährige und verletzte erst sie, dann sich selbst. Eine Zeugin hatte die Polizei über den Vorfall in einem Mehrfamilienhaus informiert, heißt es in einer Polizeimeldung von Mittwoch.