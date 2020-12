Ehrenbreitstein

Wegen versuchten Mordes steht ein 60-jähriger Koblenzer zurzeit vor dem Landgericht Koblenz. Er soll am 8. April seiner damaligen Lebensgefährtin mit einem Messer in den Hals gestochen und ihr im Anschluss Hilfe verweigert haben (die RZ berichtete). Der Angeklagte bestreitet die Tat. Am jüngsten Verhandlungstag sollte eben jenes Messer für Irritationen sorgen.