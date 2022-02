Der Krieg in der Ukraine ist das alles beherrschende Thema im Moment, bei privaten Treffen, in Läden, auf der Straße: Kaum ein Kunde, der an diesem Morgen nicht den Krieg angesprochen hat, sagt die Besitzerin einer Wäscherei in Koblenz. Alle sind unter Schock, schildert die Frau. Und ihre Mutter, die den Krieg in Deutschland erlebt hat, geht abends mit Angst ins Bett.