Vier Meistertitel, fünf Vizemeistertitel und eine Menge weiterer Medaillenplatzierungen in der Masterclass und A-Reihe – keine schlechte Bilanz für Gabriel Hermes und sein Turnierteam Tanzfabrik Mittelrhein (TFM). Jüngst startete die Gruppe mit 21 Tänzerinnen und Tänzern aus Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz und der Region darüber hinaus zur ersten Hip-Hop-Präsenzmeisterschaft seit 2019 – also seit die Corona-Pandemie die Tanzszene (und so vieles mehr) nahezu lahmgelegt hatte.