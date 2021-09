Meine drei drängendsten Anliegen für den Wahlkreis

Als die drei drängendsten Anliegen für den Wahlkreis gibt die Direktkandidatin Alexandra Sayn an:

1 Klimaschutz, Umwelt- und Tierschutz: Damit wir unsere schöne Heimat mit Rhein, Mosel und Lahn erhalten können und in Frieden mit ihr leben können.

2 Soziale Gerechtigkeit: Jeder muss in der Lage sein, der Umwelt helfen zu können.

3 Bildung: Die Ideen, die wir für unsere Zukunft brauchen, können schon von den Kleinsten kommen. Ab der Grundschule sollten wir Nachhaltigkeit lehren. Zusätzlich sollten Bürgerinitiativen gefördert werden, die alle in die Entwicklung von Ideen mit einbeziehen. Zusammen können wir Rheinländer das, denn Nix bliev wie et wor aber et hätt noch immer jot jejange.