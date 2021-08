Meine drei drängendsten Anliegen für den Wahlkreis

1 Digitalisierung: Homeoffice und Homeschooling hören sich gut an, scheitern aber insbesondere in vielen Schulen an der mangelhaften Digitalisierung. Dies will ich ändern.

2 Ehrenamt: Ebenso muss ehrenamtliches Engagement der Menschen in den Vereinen stärker unterstützt werden. Sich gegenseitig zu unterstützen und sich für das Wohl anderer Menschen einsetzen, ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft.

3 Freiheit: Freiheit und Eigenverantwortung sind entscheidende Werte. Für mich war und ist es wichtig, selbst über mein Leben entscheiden zu können und im Beruf durch eigene Leistung aufzusteigen.