Wenn Esther Hilsemer auf der Bühne des Theaters Koblenz steht, kann man sich nur schwer vorstellen, dass sie noch an einem anderen Ort glücklich sein könnte. So sehr geht sie in ihren Rollen auf, so beeindruckend ist ihre Bühnenpräsenz. Geboren wurde sie 1994 in Thüringen, das Schauspiel studierte sie in Berlin – und seit 2019 ist sie fest am Theater Koblenz engagiert.