Koblenz

Händler, Gastronomen, Kulturschaffende, Schausteller: Sie alle kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den geltenden Beschränkungen. Die Möglichkeiten, ihrem Gewerbe nachzugehen, sind seit Monaten eingeschränkt, Umsätze brechen weg, Existenzen und Arbeitsplätze sind in Gefahr. Der Stadtrat will dazu beitragen, dass ihnen geholfen wird – und hat in der Sitzung am Mittwoch über gleich drei Anträge zu dem Thema entschieden.