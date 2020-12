Bendorf

17.395 Frauen und Männer hatten nach Angaben der Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer (KommWis), eines Tochterunternehmens des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Ende November ihren Hauptwohnsitz in Bendorf. Dies waren 182 Einwohner mehr als noch vor fünf Jahren. In den kommenden Jahren dürfte Bendorf weiter wachsen, denn zurzeit gibt es mehrere größere Wohnbauprojekte. Für zwei dieser Wohnprojekte wurden in der jüngsten Stadtratssitzung die entsprechenden Bebauungspläne aufgestellt.