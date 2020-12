Rübenach

Mehr als 10.000 Fahrzeuge passieren die Aachener Straße in Rübenach normalerweise an einem gewöhnlichen Werktag. Unter anderem zwei Zebrastreifen, eine an der Einmündung der Grabenstraße und eine in Höhe der Kreuzung mit der Mauritius- und der Lambertstraße, sollten bislang den Fußgängern beim Überqueren der viel befahrenen Aachener Straße helfen. Die Stadt will nun diese beiden Fußgängerüberwege durch eine Ampelanlage ersetzen. Der Ortsbeirat Rübenach begrüßte in seiner jüngsten Sitzung einhellig die geplante Baumaßnahme.