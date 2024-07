Mehr Frauen in der Kommunalpolitik in Mayen-Koblenz? Ja, gern! Aber wie?

Eine Kanzlerin macht noch keine Frauenbewegung in der Politik: Angela Merkel war 16 Jahre im Amt – und häufig einzige Frau unter Männern. Insgesamt, das sagen auch Menschen, die in der Region politisch engagiert sind, fehlt es an weiblichen Vorbildern in politischen Ämtern. Wie lässt sich das ändern? Foto: picture-alliance/dpa/Ralf Hirschberger