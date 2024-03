Plus Koblenz

Mehr Frauen auf allen Ebenen: Uni Koblenz legt ihren Gleichstellungsplan vor

i Gleichstellung ist an der Universität Koblenz unverzichtbar: Dafür wurden der Ist-Zustand analysiert und ein Maßnahmenkatalog entwickelt, der sich in drei Schwerpunkte gliedern lässt. Symbol Foto: dpa/Fabian Stratenschulte

Lesezeit: 2 Minuten

Wir schreiben das Jahr 2024 – und noch immer sind Frauen Männern in vielen Lebensbereichen nicht gleichgestellt. Nicht einmal an den Unis, die häufig Ursprung gesellschaftlichen Wandels sind. Die Uni Koblenz will das Thema Gliechstellung noch weiter forcieren.