Koblenz

Eigentlich scheint das öffentliche Leben in Koblenz wieder in Gang zu kommen. Menschen sind in den Straßen unterwegs; auf den Plätzen der Altstadt stehen seit Mittwoch wieder Tische und Stühle draußen. Doch genau dieses scheinbar vertraute Bild ist es, das einigen Kneipen- und Klubbesitzern in Koblenz ein ungutes Gefühl bereitet – nicht wegen der Kollegen und der Gäste, sondern wegen ihrer eigenen Zukunft.