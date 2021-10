Knapp vier Wochen nach dem verheerenden Brand in Burgen musste die Feuerwehr schon wieder zu einem Großeinsatz in den Moselort ausrücken: Im alten Ortskern stand in der Nacht zum Freitag eine ehemalige Scheune in Flammen. Und von diesem Gebäude griffen die Flammen auf drei benachbarte Wohnhäuser über. Drei Familien mit insgesamt sieben Personen haben, zumindest zurzeit, ihr Zuhause verloren.