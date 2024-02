Seit einigen Tagen ist Koblenz bundesweit in den Medien. Große Zeitungen und Magazine haben die neuen Regeln zur Berechnung der Anwohnerparkgebühren aufgegriffen. Was macht das Koblenzer Modell so interessant für die Medienlandschaft? Und was sagen die Koblenzer Parteien und die Stadt zu der Debatte, in der ein Verkehrsrechtsexperte zum Kronzeugen dafür wird, dass Koblenz angeblich nicht rechtskonform handelt?