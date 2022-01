Bei den insgesamt sechs angemeldeten Versammlungen im Zusammenhang mit Corona gab es am Samstagnachmittag in der Koblenzer Innenstadt keine Zwischenfälle. Dies erklärten am Samstagabend Polizeisprecher Ulrich Sopart und Markus Schmitt von der Versammlungsbehörde, dem städtischen Ordnungsamt, gegenüber der RZ. „So wie es sein sollte“, betonte Sopart.