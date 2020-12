Koblenz

Die Zahlen sprechen für sich: Freitag war die Stadt Koblenz mit einem Inzidenzwert von 35 noch in der orangen Gefahrenstufe, übers Wochenende schossen die Zahlen dann nach oben: Mit einem Wert von mehr als 60 (Stand: Montagabend) befindet sich die Stadt nun in der roten Alarmstufe – was verschärfte Maßnahmen zur Unterbrechung des exponentiellen Anstiegs an Infektionen nötig mache, heißt es auf einer für Montag einberufenen Pressekonferenz.