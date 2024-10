Plus Koblenz

Markt der Regionen auf dem Münzplatz: Händler bieten kulinarische Leckereien an

i An diesem Samstag findet zum 21. Mal der Markt der Regionen auf dem Münzplatz in Koblenz statt. Besucher können sich auf unzählige regionale landwirtschaftliche Produkte, Bioprodukte sowie Waren aus dem fairen Handel freuen. Symbol Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der „Markt der Regionen“ findet in diesem Jahr am Samstag, 5. Oktober, im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr auf dem Münzplatz in der Innenstadt von Koblenz statt. Die Besucher erwarten regionale landwirtschaftliche Produkte, Bioprodukte und Waren aus fairem Handel. Hinzu kommen Upcycling-Produkte und Ideen zum Selbermachen.