Vallendar

Unter den Schulen im Kreis Mayen-Koblenz kommt der Schönstätter Marienschule in Vallendar in zweifacher Hinsicht eine besondere Stellung zu: als reine Mädchenschule und als christliche Schule, die sich in Trägerschaft der Schönstätter Marienschwestern befindet. In diesem Jahr feiert sie ihr 75-jähriges Bestehen. Als christliche Schule möchte sie die Mädchen unter anderem zur Gottes- und Nächstenliebe, zu Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt erziehen – Leitlinien, die übrigens auch die rheinland-pfälzische Schulverfassung vorsieht.