Mann in Wohnung getötet: Tatverdächtige in Koblenz verhaftet

Eine 25 Jahre alte Frau steht im Verdacht, einen Mann in ihrer Wohnung in Koblenz getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Laut Pressemitteilung der Koblenzer Staatsanwaltschaft wird der Beschuldigten (albanische Staatsangehörige) zur Last gelegt, am Sonntagabend, 26. Dezember 2021, einen 37 Jahre alt gewordenen deutschen Staatsangehörigen irakischer Herkunft in ihrer Wohnung in Koblenz nach vorangegangenen Streitigkeiten getötet zu haben.

Die Beschuldigte, die sich zum Tatvorwurf bislang nicht eingelassen hat, wurde laut Mitteilung am Mittwoch in ihrer Wohnung vorläufig festgenommen und am selben Tag der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Die Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern an. Der Anlass der Streitigkeit und das Motiv der Beschuldigten sind laut Staatsanwaltschaft bislang unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden.