Koblenz

"Sehr geehrter Mitbürger, wir bedauern sehr, dass Sie an Covid-19 erkrankt sind. Wir geben Ihnen hiermit ein paar wichtige Informationen und Verhaltensmaßnahmen mit auf den Weg, denen sie unbedingt Folge leisten müssen ...“ So oder so ähnlich hätte sich der Koblenzer Rüdiger Hack den Anfang des Briefes des Ordnungsamtes gewünscht, nachdem er einen positiven Corona-Test hatte. Stattdessen beginnt das mehrseitige Schreiben mit „Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen“.