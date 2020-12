Koblenz

So mancher Autor läuft Gefahr, sich beim Schreiben der eigenen Biografie selbst nur ins beste Licht setzen zu wollen. Dem „Koblenzer Original“ Manfred Gniffke liegt das fern. Er hat sein Leben aufgeschrieben, und zwar so, wie er auch erzählt: ehrlich, bodenständig, mit viel Augenzwinkern, aber auch mit einem tiefen Gottvertrauen. „Der Mensch denkt und Gott lenkt“ heißt sein Buch deshalb, und das wurde am Samstag vorgestellt. Aus naheliegenden Gründen nicht in einem großen Saal, dafür aber trotzdem vor einem großen Publikum.