Mainz reagiert auf PTHV-Kritik: Ministerium verteidigt staatliche Hochschulen

Die Schließung der Pflegewissenschaften an der Philosophisch-theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) schlägt an sich schon hohe Wellen. Doch auch die Reaktionen darauf sorgen wieder für Diskussionen. In einem Gespräch mit unserer Zeitung Ende April hat der Vorsitzende des Fördervereins der PTHV, Ludwig Casper die PTHV mit anderen Studiengängen für Pflegewissenschaften an staatlichen Hochschulen in Trier und Ludwigshafen verglichen. Dabei setze er die staatlichen Hochschulen mit einem „alten, gebrauchten Fahrrad“ gleich, während er die PTHV als „Mercedes“ beschrieb.