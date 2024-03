Plus Koblenz

Mahnwache gegenüber AfD-Büro in Koblenz: Treff für Rechtsextremisten

Von Katrin Steinert

i Gewerkschafter Sebastian Hebeisen (DGB) betont, warum das Bündnis „Koblenz bleibt bunt“ um den Satz „Wir passen auf“ ergänzt wurde: Die AfD Koblenz lädt rechtsextreme demokratiefeindliche Aktivisten in ihr Büro ein, das sich im ehemaligen Rewezentrallager (Hintergrund links) befindet. Foto: Sascha Ditscher

„Wir passen auf, weil wir nicht wissen, was sich darin abspielt“ – mit diesen Worten betonte Sebastian Hebeisen (DGB) am Donnerstagabend, warum das Bündnis „Koblenz bleibt bunt“ zur Mahnwache gegen eine AfD-Veranstaltung im Industriegebiet in Koblenz-Wallersheim aufgerufen hatte. Im vergangenen Sommer war hier der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner zu Gast.