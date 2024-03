Plus Koblenz

Mahnwache gegen AfD-Veranstaltung in Koblenz: Rund 250 Menschen „passen auf“

Von Katrin Steinert

i 29.02.2024, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Mahnwache: Wir passen auf! Koblenz bleibt bunt! Kein Platz für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Aufgerufen hat der Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). Foto: Sascha Ditscher

"Wir passen auf, weil wir nicht wissen, was sich darin abspielt“ – mit diesen Worten betonte Sebastian Hebeisen (DGB) am Donnerstagabend, warum das Bündnis „Koblenz bleibt bunt“ zur Mahnwache gegen eine AfD-Veranstaltung ins Industriegebiet in Koblenz-Wallersheim aufgerufen hatte.