Männer und Frauen demonstrieren gegen Privatisierung des Klinikums Mittelrhein

Zu der Kundgebung hatte der Koblenzer Stadtverband der Partei Die Linke aufgerufen. Oliver Antpöhler-Zwiernik, Fraktionsvorsitzender der Linken im Koblenzer Stadtrat, warnte vor einer Übernahme des GKM durch die Aktiengesellschaft Sana Kliniken, hinter der die privaten Krankenkassen stehen. Generell fordert er, dass das Gesundheitssystem in staatliche Hände gehöre. Andernfalls drohe eine Zweiklassenmedizin, in der Privatpatienten bessere Leistungen als Kassenpatienten erhielten, so der Chef der Linken im Koblenzer Stadtrat. Zudem verlangte Oliver Antpöhler-Zwiernik, dass die Verhandlungen rund um das GKM öffentlich und nicht hinter verschlossenen Türen geführt werden. pka