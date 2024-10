Plus Winningen

Männer, die von Liebe schwärmen: Neue Vortragsreihe in Winningen beleuchtet Ritter im Mittelalter

i Liebe, Leidenschaft und Rittertum: Das sind die Themen, die im Vortrag von Wolfgang Schmid in der Vinothek behandelt werden. Foto: Ronald Wittek/dpa

In einer neuen Vortragsreihe sollen in der Winninger Vinothek wissenschaftliche Themen kurzweilig vorgetragen werden, umrahmt von Musik, Wein und Diskussionen. Den Aufschlag macht Historiker Wolfgang Schmid, der hauptberuflich Professor für Landesgeschichte an der Universität Trier ist, seit 15 Jahren in Winningen lebt und in seiner Freizeit zur Geschichte der Region forscht. Und Schmid weiß: Bei den Rittern an der Mosel war einiges los.