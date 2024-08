Plus Koblenz

Mähen, fegen, Schilder stellen: Wie Koblenz sich fürs Sommerfest zu Rhein in Flammen rausputzt

i Mario Kilbinger macht mit seinem Trupp das Kaiserdenkmal am Deutschen Eck in Koblenz sauber – ohnehin regelmäßig, aber vor dem Sommerfest besonders gründlich. Foto: Doris Schneider

Noch liegt die Plattform am Kaiser-Denkmal voll mit winzig kleinen Glassplittern, „die sind besonders eklig, die kriegt man fast nicht weg“, sagt Vorarbeiter Mario Kilbinger, der mit seinem Trupp das Deutsche Eck in Koblenz „sommerfest-fein“ macht. Vorbereitungen zu Rhein in Flammen, das ist ein bisschen so, wie wenn man privat eine Party feiert: Vorher räumt man auf und putzt – und nachher noch mal. Noch mehr sogar.