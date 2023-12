Macken: Wildbestand wird angepasst

Ein Hirsch läuft durch das Unterholz (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler/picture alliance/dpa

Im Revier Macken II veranstalten die Jagdpächter Peter Peiffer und Stephan Engelberth am Samstag, 30. Dezember, zur Anpassung des Wildbestands eine Drückjagd. Laut Mitteilung von Ortsbürgermeister Marco Kneip wird der Bereich nördlich der L 205, unter anderem auf dem Forst, Rolsbach, Breischerwiesen, in der Merkirsch, Wolbersgraben, auf Lauerd, Wingertsgraben, bis zur Forellenzucht bejagt. Die Bürger werden darum gebeten, diesen Bereich am Tag der Drückjagd zu meiden. red