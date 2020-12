Koblenz

Wer von Horchheim zum Koblenzer Hauptbahnhof will, der konnte bis zum 29. Mai 1988 auch den Zug nehmen. Dann wurde der Schienenhaltepunkt Horchheim, unweit der Horchheimer Eisenbahnbrücke und oberhalb des Bahnübergangs in der Emser Straße gelegen, geschlossen. Nun könnte wieder ein Schienenhaltepunkt in Horchheim errichtet werden.