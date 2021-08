In den vergangenen zwei Tagen haben viele Lokführer gestreikt. Dadurch ist es zu massiven Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert von der Deutschen Bahn eine schnellere Lohnerhöhung und eine Corona-Prämie. Auch die Reisenden am Koblenzer Hauptbahnhof haben am Donnerstagmorgen die Auswirkungen des Streiks zu spüren bekommen.