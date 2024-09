Plus Koblenz

Löhrstraße, Firmungstraße, Brauereiquartier: So geht es bei Koblenzer Hotelprojekten voran

i Beim geplanten Hotel in der Koblenzer Löhrstraße geht es ordentlich voran. Foto: Matthias Kolk

In Koblenz treiben Investoren und Bauherren seit einigen Jahren verschiedene Hotelprojekte voran. Während es an einigen Orten schon länger zumindest gefühlt nicht vorangeht, sind an anderen Ecken die Bagger äußerst aktiv: etwa im Bereich der Löhrstraße 28-32. Auch das Projekt von Kenan Tayhus in der Firmungstraße nimmt weiter Gestalt an. Ein Überblick über die Koblenzer Hotelvorhaben.