Plus Koblenz

Lkw stürzt vor Europabrücke von der B9: Fahrer erliegt Verletzungen – Stau in Koblenz

i Auf der Europabrücke in Koblenz ist am Donnerstag, 4. Juli, ein Lkw durch die Leitplanke durchbrochen und auf die Fahrbahn gestürzt. Foto: Jens Weber

Ein schwer beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen vor der Europabrücke von der B 9 über den Koblenzer Saarkreisel mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der 35-jährige Fahrer des mit Schutt beladenen Fahrzeugs wurde nach Informationen der Polizei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am späten Abend erlag er seinen Verletzungen.