Urmitz

LKW mit Schüttgut umgekippt: B9 in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Ein mit Schüttgut beladender Lkw ist am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B9 umgekippt. Der Laster war in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Derzeit ist die Bundesstraße in beide Fahrrichtungen gesperrt.