Lions Club Koblenz Rhein-Mosel: Präsidentschaft übergeben

Turnusgemäß ist im Rahmen einer feierlichen Übergabe in den Räumen der Sparkasse Koblenz die Präsidentschaft des Lions Clubs Koblenz Rhein-Mosel von Matthias Nester an Michael Schöning übergeben worden. Er wird bis Juni nächsten Jahres die Geschicke des Klubs leiten.

Turnusgemäß ist im Rahmen einer feierlichen Übergabe in den Räumen der Sparkasse Koblenz die Präsidentschaft des Lions Clubs Koblenz Rhein-Mosel von Matthias Nester (links) an Michael Schöning übergeben worden.

Turnusgemäß ist im Rahmen einer feierlichen Übergabe in den Räumen der Sparkasse Koblenz die Präsidentschaft des Lions Clubs Koblenz Rhein-Mosel von Matthias Nester (links) an Michael Schöning übergeben worden. Foto: Detlef König

Anzeige

Das Motto seines Lionsjahrs wird sein: Gemeinsam. Zukunft. Gestalten. Geplant seien unter anderem ein großes Charitygolfturnier auf dem Jakobsberg im August, ein Charitykonzert im Görreshaus und weitere Veranstaltungen, teilt der Klub mit. Der Lions Club Koblenz Rhein-Mosel, seit vielen Jahrzehnten fest verankert in der Stadt, hat schon viele Spenden für Hilfsprojekte in der Region sammeln können – gerade erst konnte im Rahmen des diesjährigen Charitykonzerts ein großer Betrag an die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz übergeben werden, teilt der Klub weiter mit. red