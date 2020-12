Linienbus brennt aus: Hunsrückhöhenstraße wird stundenlang voll gesperrt

Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 20:33 Uhr

Zu einer stundenlangen Vollsperrung der Hunsrückhöhenstraße zwischen Südbrücke und Waldesch und einem komplett ausgebrannten Linienbus kam es am Donnerstag.

Gegen 16.20 Uhr hat der Bus aus ungeklärter Ursache zwischen dem Remstecken und Waldesch Feuer gefangen. Der Fahrer und acht Fahrgäste konnten ihn rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Kurzzeitig drohte sich der Brand auf das angrenzende Waldgebiet auszudehnen, teilt die Polizei mit. Dies konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Bus wurde durch eine Spezialfirma geborgen.

Für die Löscharbeiten, die Bergung und die anschließende Fahrbahnreinigung wurde die B327 in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Die Sperrung und die Umleitung dauern bis in die späten Nachtstunden an.